Google e Microsoft alleate per web browser migliori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per quanto possa sembrare impossibile, Google e Microsoft hanno fatto squadra all'interno di un progetto chiamato Compat 2021, che mira a eliminare le cinque principali criticità di compatibilità per gli sviluppatori tra siti web e browser, così da rendere più facile per questi ultimi creare siti Web che funzionino senza soluzione di continuità tra i vari web browser. Il gruppo di lavoro, al cui interno ovviamente ci sono anche altre aziende del settore, ha identificato i problemi su cui ha deciso di concentrarsi basandosi sui dati di utilizzo, i rapporti sui bug, i feedback provenienti dai sondaggi e i risultati dei test raccolti da varie aziende ed enti del settore.

