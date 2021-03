George Segal | morto l’attore americano Ecco le cause

(Di mercoledì 24 marzo 2021) All’età di 87 anni èfamoso per aver interpretato Nick nel film “Chi ha paura di Virginia Woolf?” All’età di 87 anni, èche nel 1967 fu nominato all’Oscar nella categoria “miglior attore non protagonista” per l’interpretazione nel film Chi ha paura di Virginia Woolf?. Sua moglie Sonia ha riferito alla rivista Hollowood Deadline chesarebbe“per complicazioni di un’operazione di bypass cardiaco“. Nato il 17 febbraio 1934,, ha fatto il suo debutto cinematografico nei primi anni ’60, con il film Giorni senza fine di Phil Karlson. Seguiranno poi altri ruoli in grandi produzioni come Il giorno più ...

repubblica : E' morto George Segal, l'attore americano vinse l'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf' - ilpost : È morto a 87 anni George Segal, attore statunitense del cinema e della televisione - Agenzia_Ansa : Cinema, morto a 87 anni l'attore americano George Segal

, attore candidato all'Oscar per Chi ha paura di Virginia Woolf? e star della sitcom The Goldbergs, è morto ieri, 23 marzo 2021, a Santa Rosa, California, in seguito alle complicazioni di ..., l'Albert Pops Solomon dei Goldbergs , è morto nella mattina di martedì, in California. A portarlo via con sé, ottantasettenne, sarebbero state le "complicazioni dovute ad un intervento ...Dal 2013, ha quindi tenuto il ruolo di "Pops Solomon" nella serie "The Goldbergs" George Segal è morto "per complicazioni di un'operazione di bypass cardiaco", ha detto sua moglie Sonia alla rivista ...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - È morto ieri a 87 anni George Segal. La star nota soprattutto per la serie nella serie "The Goldbergs" aveva ricevuto una nomination per l’Oscar come miglior attore non pro ...