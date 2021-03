Dayane Mello si è fidanzata? La rivelazione della modella | “Lo conosco da anni”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Grande protagonista nel bene e nel male del Grande Fratello Vip 5,non ha trovato l’amore nella Casa di Cinecittà come ha sempre dichiarato di voler fare. In compenso, ora che è uscita, il suo cuore sembrerebbe essere tornato a battere per un vecchio amore che è tornato a fare capolino nella sua vita. O meglio, che c’è sempre stato, anche se il destino li ha sempre divisi. “C’è qualcuno nel mio cuore” ha dichiarato la mobrasiliana nel corsosua ultima intervista. “Ma parliamo di una persona che fa così da dieci, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia…” ha proseguito. Ha poi concluso, sibillina: “La nostra vita è stata così, non c’è stata. Ma forse adesso ho trovato il fidanzato”. Lanon ha ...

non è ancora convinta che la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga possa avere un futuro. Non ritiene infatti che tra i due ci sia una forte attrazione e ha messo in dubbio anche ...Sul rapporto trae Rosalinda Del Vesco dichiara di rimanere ferma sulla sua posizione. Invece sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi ci ha confessato di averlo rivalutato all'interno della ...Ospite a Casa Chi, Dayane Mello svela se lei e Giulia Salemi sono ancora amiche dopo la fine del Grande Fratello Vip 5: le sue parole.La modella di origini brasiliane ha dubbi sul rapporto tra i due ex coinquilini A ‘Casa Chi’ ha affermato di pensare che la loro relazione sia stata uno strumento per ottenere attenzione Dayane Mello ...