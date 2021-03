Dal 24 marzo al via prenotazioni genitori dei disabili under16 (Di mercoledì 24 marzo 2021) “I genitori e caregiver di persone vulnerabili o disabili gravi, queste ultime con età inferiore ai 16 anni, potranno prenotare il vaccino a partire da mercoledì 24 marzo”. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. “Poiché il vaccino non è prescrivibile ai minori di 16 anni – spiega Riccardi – a partire da mercoledì 24 marzo, i genitori e i caregiver di questi ragazzi appartenenti alle categorie 1A, 1B, 1C e 1D, possono prenotare direttamente la vaccinazione tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522”. “Al momento della vaccinazione – chiarisce ancora il vicegovernatore – coloro che si sottoporranno all’inoculazione dovranno portare con sè il Modello A ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ie caregiver di persone vulnerabili ogravi, queste ultime con età inferiore ai 16 anni, potranno prenotare il vaccino a partire da mercoledì 24”. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. “Poiché il vaccino non è prescrivibile ai minori di 16 anni – spiega Riccardi – a partire da mercoledì 24, ie i caregiver di questi ragazzi appartenenti alle categorie 1A, 1B, 1C e 1D, possono prenotare direttamente la vaccinazione tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522”. “Al momento della vaccinazione – chiarisce ancora il vicegovernatore – coloro che si sottoporranno all’inoculazione dovranno portare con sè il Modello A ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del C… - RaiNews : Alla vigilia del 24 marzo, giorno in cui si celebrano gli oltre 30 mila scomparsi dal 1976 al 1983, sulle tracce di… - you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - RedattoreSocial : #Digitale, non è mai troppo tardi: e gli #anziani lo imparano in Tv. Dal 27 marzo su un’emittente del Veneto 10 lez… - Swanbeatrice1 : RT @RmNotizie: ?? Peter Yang, che ha fotografato i BTS nel 2019 per la rivista Entertainment Weekly, metterà all'asta una stampa 12x18 di #R… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal marzo USA, dati economici positivi a marzo. Pressione sui prezzi "Un'altra impressionante espansione dell'attività commerciale a marzo ha posto fine al trimestre più forte dell'economia dal 2014 - ha commentato Chris Williamson , Chief Business Economist di IHS ...

Stagioni Russe, primo compleanno online di concerti d'eccellenza Il 25 marzo, gli spettatori di "Stay Home with Russian Seasons", diretta da Alexey Lebedev, avranno l'opportunità unica di assistere all'esibizione dal vivo dei musicisti diretti da Vadim Repin, alla ...

Sostegni, domande per i nuovi aiuti al via dal 30 marzo. Ecco come fare Il Sole 24 ORE Cortana al tramonto su Android e iOS: stop a fine mese Cortana sta per giungere al capolinea su Android e iOS: l'assistente vocale di Microsoft smetterà di funzionare a partire dal 31 marzo e la casa di Redmond ha cominciato ad avvisare gli utenti che anc ...

Rio Saliceto, vinta dal Covid tre giorni dopo il marito I funerali giovedì 25 marzo alle 10, partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Rio Saliceto per l’abitazione di via Garibaldi, per l’addio dei familiari alla congiunta. 23 marzo 2021 a. a. a. In ...

"Un'altra impressionante espansione dell'attività commerciale aha posto fine al trimestre più forte dell'economia2014 - ha commentato Chris Williamson , Chief Business Economist di IHS ...Il 25, gli spettatori di "Stay Home with Russian Seasons", diretta da Alexey Lebedev, avranno l'opportunità unica di assistere all'esibizionevivo dei musicisti diretti da Vadim Repin, alla ...Cortana sta per giungere al capolinea su Android e iOS: l'assistente vocale di Microsoft smetterà di funzionare a partire dal 31 marzo e la casa di Redmond ha cominciato ad avvisare gli utenti che anc ...I funerali giovedì 25 marzo alle 10, partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Rio Saliceto per l’abitazione di via Garibaldi, per l’addio dei familiari alla congiunta. 23 marzo 2021 a. a. a. In ...