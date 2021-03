Code record per un pacco di cibo… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 20 marzo su Repubblica è apparso un “foto articolo” (non mi viene da chiamarlo diversamente): cinque righe di testo e diverse foto. Il pezzo titola: Coronavirus a Milano, coda record per un pacco di cibo davanti alla sede di Pane quotidiano Seguono foto che non posso mostrarvi perché non ne ho i diritti, ma che mostrano questa coda lunghissima, a Milano, definita per l’appunto “coda record”. Il testo che accompagna l’articolo parla direttamente alla pancia, lo riporto per diritto di critica in attesa delle prossime minacce del gruppo GEDI: E’ sterminata, sembra senza fine, la lunghissima coda di chi ha bisogno davanti alla sede di viale Toscana di Pane quotidiano, l’organizzazione che a Milano distribuisce aiuti alimentari a chi non ce la fa. Sono le immagini della crisi che l’emergenza Covid ha provocato a Milano e che sembra ... Leggi su butac (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 20 marzo su Repubblica è apparso un “foto articolo” (non mi viene da chiamarlo diversamente): cinque righe di testo e diverse foto. Il pezzo titola: Coronavirus a Milano, codaper undi cibo davanti alla sede di Pane quotidiano Seguono foto che non posso mostrarvi perché non ne ho i diritti, ma che mostrano questa coda lunghissima, a Milano, definita per l’appunto “coda”. Il testo che accompagna l’articolo parla direttamente alla pancia, lo riporto per diritto di critica in attesa delle prossime minacce del gruppo GEDI: E’ sterminata, sembra senza fine, la lunghissima coda di chi ha bisogno davanti alla sede di viale Toscana di Pane quotidiano, l’organizzazione che a Milano distribuisce aiuti alimentari a chi non ce la fa. Sono le immagini della crisi che l’emergenza Covid ha provocato a Milano e che sembra ...

Advertising

nicolaprochilo : Code record per un pacco di cibo… - RFanciola : RT @butacit: Code record per un pacco di cibo… - _bufale_ : Code record per un pacco di cibo… - Minutza2 : RT @butacit: Code record per un pacco di cibo… - kiara86769608 : RT @butacit: Code record per un pacco di cibo… -