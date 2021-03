Chiara Ferragni e Fedez genitori bis | i primi scatti e i look in ospedale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Fiocco rosa in casa Ferragnez. Alle 3:18 del 23 marzo è nata la secondogenita di. La coppia ha annunciato il lieto evento a mezzo social ovviamente. “La nostra Vittoria”, hanno scritto i due su Instagram, svelando finalmente il nome della piccola, di cui fino a quel momento si conosceva solo l’iniziale (vi ricordate la camicia Versace dia Sanremo?). Il primodi Vittoria Lacrime di gioia e grandissime emozioni per, che si godono questimomenti insieme alla loro bimba. Nell’milanese dove Vittoria è venuta al mondo ci ha pensatoa portare il fattore moda. Il fashion è il core business di famiglia e Vitto è stata subito ...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - SaffronHorizon : RT @GliAutogol: La figlia di Fedez e Chiara Ferragni ha già più post che giorni #ferragnez - CA10TM : RT @GliAutogol: La figlia di Fedez e Chiara Ferragni ha già più post che giorni #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Come ovviamente tutti si aspettavano,è subito tornata sui social dopo il parto. La popolare influencer cremonese ha infatti pubblicato le prime foto della piccola Vittoria Lucia, nata solo un giorno fa. I ...La figlia di Fedez eè finalmente nata per la gioia di mamma e papà, la foto condivisa è dolcissima Vittoria , è il nome della bambina die Fedez nata ieri 23 marzo a Milano. I genitori ...Video: Pierpaolo e il fratello che sta per diventare padre (Mediaset) Chiara Ferragni e Fedez, è nata la figlia! Si chiama Vittoria: che tenerezza…- GUARDA UN AMORE CHE VA VELOCE - La coppia aveva ...Gettonatissimi anche nella loro versione metal oppure magnetica come lo smalto indossato qualche tempo fa dalla neomamma Chiara Ferragni. Tra gli smalti da provare c'è la nuance Fleur de Pêcher ...