Caccia al titanio ligure

(Di giovedì 25 marzo 2021) All’ennesimo tentativo della Compagnia Europea deldi mettere le mani sul grande giacimento disepolto sotto al Monte Tarinè, la Regione Liguria ha fatto una prima parziale concessione, permettendo per 3 anni le ricerche. L’area del Beigua è un’area di inestimabile valore ecologico, geologico ed archeologico, tanto da essere riconosciuta come Parco Regionale. Per l’eccezionale patrimonio geologico presente, nel novembre 2015, è stato riconosciuto anche come Unesco Global Geoparks. Ma da quando le prime indagini minerarie, nel 1974, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Siamo in pieno parco dell'Aveto, così il rischio è che si ripeta un "caso Beigua" e la caccia al titanio, con il via libera ai sondaggi avversato dagli ambientalisti. Dopo il caso Beigua, il colosso Alta Zinc vuole la licenza per studiare le miniere di Gambatesa e del monte Bianco ...