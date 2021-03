Banksy, a chi andranno i soldi del dipinto venduto a prezzo record (Di mercoledì 24 marzo 2021) Banksy ha stabilito un nuovo record: l’artista più famoso al mondo, cui identità rimane ancora un mistero, ha venduto uno dei suoi dipinti più celebri, il Game Changer, a 20 milioni di dollari (più di 16 milioni di euro). I soldi, però, verranno devoluti in beneficienza. Si parla di record, in questo caso, perché il dipinto di Banksy venduto a 20 milioni è l’opera più costosa dell’artista acquistata ad un’asta. venduto il dipinto di Banksy in onore dei sanitari inglesi Un ragazzino gioca con una bambola che ha le sembianze di un’infermiera, che indossa una mascherina e l’uniforme della Croce Rossa, mentre di lato, appoggiati vicino ad un cestino, ci sono dei pupazzi raffiguranti i supereroi Batman e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha stabilito un nuovo: l’artista più famoso al mondo, cui identità rimane ancora un mistero, hauno dei suoi dipinti più celebri, il Game Changer, a 20 milioni di dollari (più di 16 milioni di euro). I, però, verranno devoluti in beneficienza. Si parla di, in questo caso, perché ildia 20 milioni è l’opera più costosa dell’artista acquistata ad un’asta.ildiin onore dei sanitari inglesi Un ragazzino gioca con una bambola che ha le sembianze di un’infermiera, che indossa una mascherina e l’uniforme della Croce Rossa, mentre di lato, appoggiati vicino ad un cestino, ci sono dei pupazzi raffiguranti i supereroi Batman e ...

