Vanno a vaccinarsi all' hub di Codogno | ma trovano chiuso per un errore

AGI - Caos stamattina a Codogno, luogo simbolo del Covid. Per un errore di Asst Lodi, l'azienda sanitaria del territorio, oltre un centinaio di persone, per lo più over 80, sono state convocate al Palasport, scelto come hub vaccinale, che però era chiuso. A quanto apprende l'AGI, l'Asst ha inviato per errore ad Aria, la società regionale che gestisce le vaccinazioni, un modulo in cui c'era scritto che le somministrazioni sarebbero state effettuate il 23 marzo presso l'hub, dopo che nei giorni scorsi erano avvenute nell'ospedale della cittadina. Un errore di data perché in realtà era il 24 il giorno prescelto del 'cambio di guardia' tra ospedale e Palasport. Aria, questa volta 'incolpevole' rispetto ai disguidi dei giorni scorsi che hanno portato all'azzeramento dei suoi vertici, ha ricevuto la ...

