Stasera tutto è possibile 6, Stefano De Martino conduce l’ultima puntata (Di martedì 23 marzo 2021) Martedì 23 marzo, alle 21.20 su Rai2, andrá in onda l’ultima puntata della sesta stagione di “Stasera tutto è possibile”. Il comedy show condotto da Stefano De Martino chiuderà questo ciclo di otto puntate e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata per far rivivere al pubblico i momenti più divertenti e più esilaranti della stagione. Leggi anche:– ‘Donna tradizionale’: Stefano De Martino, la sua donna ideale e la possibile causa dell’addio a Belen Rodriguez Tema della serata “Sanremo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli salirà un parterre di ospiti da gran ... Leggi su funweek (Di martedì 23 marzo 2021) Martedì 23 marzo, alle 21.20 su Rai2, andrá in ondadella sesta stagione di “”. Il comedy show condotto daDechiuderà questo ciclo di otto puntate e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche”, unaper far rivivere al pubblico i momenti più divertenti e più esilaranti della stagione. Leggi anche:– ‘Donna tradizionale’:De, la sua donna ideale e lacausa dell’addio a Belen Rodriguez Tema della serata “Sanremo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli salirà un parterre di ospiti da gran ...

Advertising

redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - _BeatriceC_ : @ehsemiva Che c'è stasera? sono stata tutto il giorno impegnata, che mi sono persa? ?? - blueandkoo : ma in che senso stasera ultima puntata di stasera tutto è possibile.. ed io come passerò i miei martedì adesso??? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 23 MARZO 2021: UN MARTEDÌ TRA LEONARDO, GHOST E L'ULTIMA DI STASERA TUTTO È POSSIBILE - GuidaTVPlus : 23-03-2021 21:20 #Rai2 Stasera tutto è possibile #Gameshow,pertuttalafamiglia,divertimento #Giochi&quiz,varietà -