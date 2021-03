Serie A ultime dai campi LIVE: attesa Dzeko (Di martedì 23 marzo 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Ben dodici i nerazzurri partiti con le rispettive Nazionali.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Toloi, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo, Gosens. BENEVENTO – La Giornata: Appuntamento a mercoledì ore 15 per la ripresa degli allenamenti.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Ben dodici i nerazzurri partiti con le rispettive Nazionali.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Toloi, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo, Gosens. BENEVENTO – La Giornata: Appuntamento a mercoledì ore 15 per la ripresa degli allenamenti.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, ...

