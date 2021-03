Sci alpino, Federica Brignone si aggiudica il titolo tricolore di slalom a Livigno. Vera Tschurtschenthaler seconda (Di martedì 23 marzo 2021) Un successo di grinta e di determinazione. Federica Brignone si è aggiudicata per la prima volta il titolo italiano nello slalom, nel corso degli Assoluti che si stanno tenendo sulle nevi di Livigno e di Santa Caterina Valfurva. La campionessa valdostana, che vantava già quattro successi in gigante, due in combinata e uno in superG, ha portato a otto le vittorie nella rassegna nazionale precedendo tra i “rapid gates” Vera Tschurtschenthaler di 0?34 e Vivien Insam di 0?67?, quest’ultima in testa al termine della prima manche. A completare la top-5 troviamo Anita Gulli quarta a 1?06 e Martina Perterlini quinta a 1?21. Brignone, seconda nella run 1 a 0?27 dalla leader, ha saputo interpretare meglio delle altre il ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Un successo di grinta e di determinazione.si èta per la prima volta ilitaliano nello, nel corso degli Assoluti che si stanno tenendo sulle nevi die di Santa Caterina Valfurva. La campionessa valdostana, che vantava già quattro successi in gigante, due in combinata e uno in superG, ha portato a otto le vittorie nella rassegna nazionale precedendo tra i “rapid gates”di 0?34 e Vivien Insam di 0?67?, quest’ultima in testa al termine della prima manche. A completare la top-5 troviamo Anita Gulli quarta a 1?06 e Martina Perterlini quinta a 1?21.nella run 1 a 0?27 dalla leader, ha saputo interpretare meglio delle altre il ...

