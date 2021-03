Prandelli e quella confessione a Benevento | Sono stanco dentro

(Di martedì 23 marzo 2021) L'allenatore della Fiorentina, Cesare, si è dimesso oggi dall'incarico per l'eccessivo stress. Dieci giorni prima di pdecidere di rassegnare le dimissioni, in conferenza stampa dopo la ...

Chiesa ma fin da subito penalizzato dal modulo e scomparso dai radar sotto la gestione di,... per esempio Gaetano Castrovilli , non siano riusciti a maturarecrescita che ci si ...Prandelli molla. Troppo alto il senso di responsabilità e le pressioni dovute al suo amore per la Fiorentina. Torna Iachini ...FIRENZE – Che Cesare Prandelli fosse un uomo tutto d'un pezzo, un gentiluomo d'altri tempi che stenta a ritrovarsi nelle (non) regole del cosiddetto calcio moderno, è una certezza che a Lecce conoscia ...