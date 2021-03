Pd, Marcucci “Non è un partito in cui decide uno solo” (Di martedì 23 marzo 2021) “L’appello del segretario è stato forte, ho convocato il gruppo per l’elezione del nuovo presidente giovedì mattina alle 8.30. Rifletterò e deciderò su una mia eventuale candidatura”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, dopo l’incontro tra i senatori del partito e il segretario Enrico Letta. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) “L’appello del segretario è stato forte, ho convocato il gruppo per l’elezione del nuovo presidente giovedì mattina alle 8.30. Rifletterò erò su una mia eventuale candidatura”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea, dopo l’incontro tra i senatori dele il segretario Enrico Letta. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

