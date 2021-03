Onu, allarme fame nel mondo: 34 milioni di persone rischiano la vita (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – La fame nel mondo sta aumentando a livelli allarmanti in ben 20 Paesi e oltre 34 milioni di persone entro giugno “saranno a un passo dal perdere la vita per la mancanza di cibo”. A lanciare il monito è lo studio ‘Hunger Hotspots’ realizzato dall’Organizzazione per l’agricoltura e l’alimentazione (Fao) e del Programma alimentare mondiale (Wfp), diffuso oggi. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – La fame nel mondo sta aumentando a livelli allarmanti in ben 20 Paesi e oltre 34 milioni di persone entro giugno “saranno a un passo dal perdere la vita per la mancanza di cibo”. A lanciare il monito è lo studio ‘Hunger Hotspots’ realizzato dall’Organizzazione per l’agricoltura e l’alimentazione (Fao) e del Programma alimentare mondiale (Wfp), diffuso oggi.

Advertising

bodyzen52 : RT @francofontana43: L’acqua c’e ma non si beve, l’allarme dell’Onu Lo sfruttamento di pochi ne impedisce l’accesso a tre miliardi di perso… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Centinaia di persone sono scomparse in #Birmania dal giorno del colpo di stato militare, il primo febbraio scorso, e alm… - Andrez1si : RT @_cieloitalia: Onu: 'pandemia scusa per ridurre libertà, dissenso, informazione e diritti' 'Un quadro descritto anche dal segretario ge… - UnitaNews : L’acqua c’è ma non si beve! - - rosdefilippis : RT @francofontana43: L’acqua c’e ma non si beve, l’allarme dell’Onu Lo sfruttamento di pochi ne impedisce l’accesso a tre miliardi di perso… -