Microsoft: il colosso sta spingendo per includere Ubisoft Plus in Game Pass? (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo una fonte piuttosto nota Microsoft sarebbe in trattative con Ubisoft per aggiungere Ubisoft Plus a Xbox Game Pass Microsoft ha reso Xbox Game Pass il fulcro della propria divisione gaming e ha fatto tutto il possibile per aumentare il valore del servizio per consentirne la crescita (e quanti si sono iscritti ad esso hanno attivamente partecipato al processo, stando alle dichiarazioni della casa di Redmond). Ora alcuni rumor riferiscono che Microsoft starebbe lavorando duramente per aggiungere ancora più valore al servizio con un nuovo partner. Ebbene sì: Ubisoft Plus potrebbe salire sul carro di Xbox Game Pass. Vediamo tutti i dettagli al ...

