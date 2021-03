Maradona jr contro Van Basten: “Non mi esprimo, potrei beccarmi una denuncia” (Di martedì 23 marzo 2021) A seguito delle dichiarazioni di Marco Van Basten, Diego Maradona jr è intervenuto a difesa dei partenopei ai microfoni di Tiki Taka. La decisione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 marzo 2021) A seguito delle dichiarazioni di Marco Van, Diegojr è intervenuto a difesa dei partenopei ai microfoni di Tiki Taka. La decisione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

melinacugliari : RT @Fragment_84: @myrtamerlino Non ricordavo tanta solerzia contro i funerali partecipati dei boss mafiosi né contro gli assembramenti dopo… - 25091264 : RT @Fragment_84: @myrtamerlino Non ricordavo tanta solerzia contro i funerali partecipati dei boss mafiosi né contro gli assembramenti dopo… - marilenagasbar1 : RT @Fragment_84: @myrtamerlino Non ricordavo tanta solerzia contro i funerali partecipati dei boss mafiosi né contro gli assembramenti dopo… - 1411nico : @juanito1897 Ma io non sono contro nessuno, ma se uno finisce finisce, se uno non va rinnovato pure che è maradona… - frankponch72 : Leggo le risposte ma non vedo mai citata una delle pagine più eroiche dello sport italiano, il settebello di Ratko… -