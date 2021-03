Lolina | chihuahua malata al cuore | “Le restano pochi mesi di vita | la operano solo in Giappone”

(Di martedì 23 marzo 2021)al. La milanese Rosalia Miano è costretta a partire per Tokyo per salvare la sua cagnolina Lolita,al: “È assurdo pensare che a Milano non ci sia un centro in grado di eseguire l’operazione e sono costretta a viaggiare per chilometri per salvare laal mio”. Ma Rosalia non ci ha pensato due volte ed è pronta a partire. Un viaggio fino a Tokyo per salvare laal suo cane malato di. È pronta ad attraversare mezzo mondo la milanese Rosalia Miano racconta la sua storia: “Ottofa al solito controllo di routine della mia cagnolina Lolita le hanno riscontrato una malattia al. Purtroppo la sua valvola mitrale non ...

Questa è la triste storia di Lolina, una cagnolina di razza Chihuahua malata di cuore: solo in Giappone la potrebbero salvare ...Lolina, cagnolina di razza chihuahua malata di cuore può essere operata soltanto in una clinica del Giappone o in una di Londra.