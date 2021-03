Libia, Di Maio: 'Una priorità per migrazioni e terrorismo' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver 'discusso' con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken 'di Libia come primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Diha detto di aver 'discusso' con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken 'dicome primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio Libia, Di Maio: 'Una priorità per migrazioni e terrorismo' Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver 'discusso' con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken 'di Libia come primo punto. Una priorità perché il grande problema dei flussi migratori può peggiorare. Garantire la ...

Biden 'irrompe' al Consiglio europeo. Il ruolo chiave dell'Italia Non è un caso se oggi al meeting della Nato Luigi Di Maio " fresco di viaggio in Libia " sia stato il primo ministro degli esteri europeo a incontrare Blinken in un bilaterale, né che oggi Draghi ...

Libia, Di Maio a Tripoli, primo ministro Ue a incontrare il nuovo premier la Repubblica Libia, Di Maio: "Una priorità per migrazioni e terrorismo" Al termine della prima giornata del summit Nato a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di aver "discusso" con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken "di Libia come primo ...

Il Vertice Nato, Blinken agli alleati: “Il Nord Stream 2 è una pessima idea” A Bruxelles il segretario di Stato incalza sui dossier più controversi. E parla di Libia al primo incontro con Di Maio: “Italia alleato ...

