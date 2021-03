“Lei è proprio…”. Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi, l’attacco pesante arriva dall’Italia e lei ne è ancora all’oscuro (Di martedì 23 marzo 2021) Elisa Isoardi sta portando avanti la sua esperienza nel reality show ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Dopo essere stata protagonista in televisione nelle vesti di conduttrice, adesso ha deciso dunque di immergersi in un’avventura totalmente nuova. Si sta parlando già tantissimo di lei, visto il suo atteggiamento abbastanza duro. Infatti, ha avuto un vero e proprio litigio con Brando Giorgi. La presentatrice è ormai considerata una vera e propria leader, che non vuole arretrare. Nelle ultime ore si è parlato di Elisa Isoardi nella trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. E una delle ospiti del programma Mediaset non ci è andata affatto leggera con la naufraga che si trova attualmente in Honduras. Le parole sono state molto forti e chissà se saranno comunicate o ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)sta portando avanti la sua esperienza nel reality show ‘L’dei’. Dopo essere stata protagonista in televisione nelle vesti di conduttrice, adesso ha deciso dunque di immergersi in un’avventura totalmente nuova. Si sta parlando già tantissimo di lei, visto il suo atteggiamento abbastanza duro. Infatti, ha avuto un vero e proprio litigio con Brando Giorgi. La presentatrice è ormai considerata una vera e propria leader, che non vuole arretrare. Nelle ultime ore si è parlato dinella trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. E una delle ospiti del programma Mediaset non ci è andata affatto leggera con la naufraga che si trova attualmente in Honduras. Le parole sono state molto forti e chissà se saranno comunicate o ...

