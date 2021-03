L’accordo tra Guaidó e Maduro nel nome di AstraZeneca

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Parlamento venezuelano guidato dal presidente ad interim, Juan, ha approvato un accordo con il regime di Nicolásper accedere al programma Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e acquistare così circa 12 milioni di dosi di vaccini. Si tratta di una storica intesa politica tra le due parti in conflitto in Venezuela per cercare di contenere l’emergenza sanitaria nel Paese sudamericano.presume l’uso di circa 30 milioni di dollari delle riserve internazionali del Venezuela, bloccati all’estero dallo scontro tra il regime venezuelano e l’opposizione. Il denaro sarà dunque trasferito direttamente alle autorità di Covax e non sarà mai gestito né dané da. Ad oggi, il piano prevede che il primo lotto di farmaci sarà. Nondimeno, ...