La Germania va in lockdown duro Niente messe a Pasqua ma le scuole restano aperte

Advertising

Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - TgLa7 : ++ #Bild: la #Germania prolunga il #lockdown fino al 18 aprile ++ C'è accordo al vertice tra il governo tedesco e i Laender - Raff_Napolitano : RT @andiamoviaora: Preparatevi alla chiusura dei supermercati. Preparatevi o a fare scorte e soccombere, o a ribellarvi FINALMENTE! Un punt… - CarpaneseSilva1 : RT @FmMosca: ???? LA PROVA DEL NOVE???? #Merkel ha dichiarato che prorogherà il #lockdown in Germania sino al 18 aprile. Ora vediamo cosa far… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania lockdown

Laha scelto di restare in'rafforzato' fino al prossimo 18 aprile, visto che non c'è alcun miglioramento della situazione epidemiologica. Ora, anche in Italia, vanno via via ...... ondata che ora sta imperversando in varie nazioni dell'Europa continentale come la. Il ...i viaggi non giustificati da esigenze gravi da e per il Regno sin dall'inizio del terzo(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Le nuove misure di contenimento annunciate nelle ultime ore dalla Germania e dal Regno Unito non ...Il dollaro si rafforza così come la ripresa Usa mentre l'euro sconta i lockdown - E per la prima volta dai tempi di Reagan si parla di aumento delle tasse, graduale e per i redditi oltre 400 mila doll ...