Keanu Reeves sarà il protagonista di BRZRKR per Netflix

Advertising

Mic4810 : RT @Ewa34934453: Raccolta foto ?????? KEANU REEVES ?? - yosheey_m : RT @Ewa34934453: Raccolta foto ?????? KEANU REEVES ?? - yosheey_m : RT @Ewa34934453: KEANU REEVES ?????? Raccolta foto ( ho dovuto riaggiustare ????) - Ewa34934453 : Raccolta foto ?????? KEANU REEVES ?? - Ewa34934453 : KEANU REEVES ?????? Raccolta foto ( ho dovuto riaggiustare ????) -

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

Io Donna

John Wick 4 e John Wick 5 non saranno scritti dall'architetto del franchise Derek Kolstad . Mentre il regista Chad Stahelski si conferma una presenza costante della saga interpretata da, il collega non sarebbe più coinvolto nel franchise. In un'intervista con Collider, Derek Kolstad ha svelato di non essere più coinvolto nello sviluppo di John Wick: Chapter 4 e John Wick:...Ottime notizie per i fan di. Appena due settimane fa, con Boom! Studios , l'attore ha pubblicato il primo numero di un fumetto intitolato BRZRKR (che sta, ovviamente, per Berserker) e in cui il personaggio ha il ...Il fumetto BRZRKR, firmato da Keanu Reeves, diventerà una serie anime e un film, con protagonista lo stesso attore: lo troveremo su Netflix.Brzrkr (pronounced berserker) centres on a violent demigod who has been wandering the earth, searching for answers about his existence.