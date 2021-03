I Santi di Mercoledì 24 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) IDEL GIORNO, 24da www.ebeati.it Santa CATERINA DI SVEZIA Religiosa1331 – 241381L’etimologia del nome «Caterina» attinge al greco «donna pura». Tale fu Catarina Ulfsdotter, meglio conosciuta come Caterina di Svezia, secondogenita degli otto figli di santa Brigida, la grande mistica svedese che ha segnato profondamente la storia, la vita e la letteratura del Paese scandinavo. Nata nel 1331, in giovanissima età Caterina sposò Edgarvon Kyren, nobile di discendenza ma soprattutto d’animo: questi non solo acconsentì al desiderio della ragazza di osservare il voto di continenza, ma si legò addirittu…www.ebeati.it/dettaglio/46800 Sant’ OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDáMEZ Vescovo e martireCiutad Barrios, El Salvador, 15 agosto 1917- San Salvador, El Salvador, 24 ...