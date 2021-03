Harry e Meghan, il primo dietrofront: «Nessun matrimonio segreto, solo uno scambio di voti» (Di martedì 23 marzo 2021) «Si sono scambiati i voti personali pochi giorni prima del loro royal wedding ufficiale/legale, datato 19 maggio 2018». Poche parole, ma chiare: un portavoce di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle ha chiarito al Daily Beast la questione del loro presunto matrimonio segreto. «Abbiamo chiamato l’Arcivescovo di Canterbury per dirgli che volevamo un momento solo per noi», aveva rivelato la duchessa. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) «Si sono scambiati i voti personali pochi giorni prima del loro royal wedding ufficiale/legale, datato 19 maggio 2018». Poche parole, ma chiare: un portavoce di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle ha chiarito al Daily Beast la questione del loro presunto matrimonio segreto. «Abbiamo chiamato l’Arcivescovo di Canterbury per dirgli che volevamo un momento solo per noi», aveva rivelato la duchessa.

