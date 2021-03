Giustizia Mattarella | ' necessari importanti interventi riformatori'

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Auguri più intensi per il suo incarico" alla ministra della, Marta Cartabia. Li ha espressi il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Plenum del Csm, chiamato ad esprimere il parere richiesto dal Guardasigilli sulla proposta di accordo con il Procuratore capo europeo per la determinazione del numero e della distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati. "La guida del ministero della-ha aggiunto il Capo dello Stato- è sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese. Lo è particolarmente in questo periodo, sia per gli adempimenti che nell'ambito del Recovery plan riguardano il settore della, sia per le attese di...

...ha sottolineato in commissionealla Camera, punta molto anche sulla formazione dei magistrati. Oggi intanto, la ministra parteciperà al plenum del Csm presieduto dal presidente, ...Non sarà affatto facile per la Ministra dellaMarta Cartabia riuscire a portare a termine una piena riforma del mondo giudiziario come ... alla presenza die per l'appunto Cartabia),...Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Auguri più intensi per il suo incarico" alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Li ha espressi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al ...La ministra della Giustizia: il progetto Eppo non può decollare senza l`Italia. il vice presidente del Csm, David Ermini: non possiamo, non vogliamo ...