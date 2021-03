Finanza, giovani si prendono grandi rischi grazie ad app per investire (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Le app di investimento, per la loro accessibilità e facilità d’uso, rischiano di far prendere ai giovani utilizzatori rischi molto grandi, mettendo potenzialmente a rischio i loro risparmi. È quanto sostiene una nuova ricerca della Financial Conduct Authority, la Consob britannica. Lo studio ha rilevato che il 59% degli investitori in prodotti ad alto rischio affronterebbe difficoltà finanziarie se subisse una perdita significativa sulle proprie posizioni, mentre più di quattro investitori su dieci non riconoscono le perdite di denaro come uno dei rischi delle loro azioni. I risultati rivelano inoltre che esiste un gruppo di consumatori nuovo, più giovane e più diversificato che viene coinvolto in investimenti a rischio più elevato, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Le app di investimento, per la loro accessibilità e facilità d’uso,ano di far prendere aiutilizzatorimolto, mettendo potenzialmente ao i loro risparmi. È quanto sostiene una nuova ricerca della Financial Conduct Authority, la Consob britannica. Lo studio ha rilevato che il 59% degli investitori in prodotti ad altoo affronterebbe difficoltà finanziarie se subisse una perdita significativa sulle proprie posizioni, mentre più di quattro investitori su dieci non riconoscono le perdite di denaro come uno deidelle loro azioni. I risultati rivelano inoltre che esiste un gruppo di consumatori nuovo, più giovane e più diversificato che viene coinvolto in investimenti ao più elevato, ...

