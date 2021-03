Ecclestone: “Schumacher alla Haas non imparerà molto” (Di martedì 23 marzo 2021) Questa settimana in Bahrain farà il suo esordio in Formula 1 Mick Schumacher. Membro della Ferrari Driver Academy e campione della FIA Formula 2 2020, Mik ha attirato a se l’attenzione di tutti, non solo per il suo cognome. A puntare su di lui la Haas, con la quale il 22enne debutterà tra i “grandi”. Schumacher-Haas, la critica di Ecclestone Bernie Ecclestone ha di recente detto la sua sul futuro del figlio di Schumacher: “È un nome che deve essere in Formula 1“. Il 90enne ha poi espresso la sua delusione per la scelta della scuderia, parlando così in un’intervista a AvD Motor & Sport Magazin: “Ma mi spiace per lui, ha grandi qualità con le quali potrebbe ottenere di più rispetto a quanto può con persone con cui lavora adesso. Non sono sicuro possa imparare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Questa settimana in Bahrain farà il suo esordio in Formula 1 Mick. Membro della Ferrari Driver Academy e campione della FIA Formula 2 2020, Mik ha attirato a se l’attenzione di tutti, non solo per il suo cognome. A puntare su di lui la, con la quale il 22enne debutterà tra i “grandi”., la critica diBernieha di recente detto la sua sul futuro del figlio di: “È un nome che deve essere in Formula 1“. Il 90enne ha poi espresso la sua delusione per la scelta della scuderia, parlando così in un’intervista a AvD Motor & Sport Magazin: “Ma mi spiace per lui, ha grandi qualità con le quali potrebbe ottenere di più rispetto a quanto può con persone con cui lavora adesso. Non sono sicuro possa imparare ...

