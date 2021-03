Dopo la Dad i cantieri | scuole chiuse per lavori Ecco la mappa

(Di martedì 23 marzo 2021) Un bagno rotto, il rubinetto che perde o la finestra che non si chiude più: nellec'è sempre qualcosa che non va. E allora adesso, con gli istituti capitolini chiusi in zona rossa, è il momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Dad

Un bagno rotto, il rubinetto che perde o la finestra che non si chiude più: nelle scuole c'è sempre qualcosa che non va. E allora adesso, con gli istituti capitolini chiusi in zona rossa, è il momento ...Pochi giornianche alcuni bambini furono contagiati, con la variante inglese. Ben 11 su 16 in ... tuttavia, la scuola venne chiusa e venne imposta la. ' Noi genitori per giorni abbiamo chiesto ...Continueranno anche il 26 marzo dalle 11.30 alle 13 in Piazza del Popolo le proteste di Priorità alla Scuola contro le chiusure ...Abbiamo trascorso una mattina con un’alunna di terza elementare. Apprendere è difficilissimo, tra problemi di connessione e distrazioni ...