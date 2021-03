Digitali e Uguali: doniamo un computer a ogni studente (Di martedì 23 marzo 2021) Il gruppo editoriale Gedi lancia con Yoox una raccolta fondi in collaborazione con la Fondazione Golinelli e la Fondazione Specchio d'Italia Onlus. Obiettivo: acquistare pc per chi ancora non ne ha uno per dargli la possibilità di seguire adeguatamente le lezioni in DaD Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 23 marzo 2021) Il gruppo editoriale Gedi lancia con Yoox una raccolta fondi in collaborazione con la Fondazione Golinelli e la Fondazione Specchio d'Italia Onlus. Obiettivo: acquistare pc per chi ancora non ne ha uno per dargli la possibilità di seguire adeguatamente le lezioni in DaD

