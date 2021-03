Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: arrestato 62enne beneventano (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal Questore della Provincia di Benevento, gli Agenti della locale Squadra Mobile, ha tratto in arresto L.E., sessantaduenne beneventano, pregiudicato, ritenuto responsabile della Detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo di circa 125 grammi. Il soggetto è stato controllato, nelle prime ore della mattinata odierna, a bordo di un’autovettura Mercedes classe A; il comportamento del conducente aveva insospettito gli operatori che procedevano a perquisizione personale e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico edi sostanzenel territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Benevento, gli Agenti della locale Squadra Mobile, ha tratto in arresto L.E., sessantaduenne, pregiudicato, ritenuto responsabile delladidi sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo di circa 125 grammi. Il soggetto è stato controllato, nelle prime ore della mattinata odierna, a bordo di un’autovettura Mercedes classe A; il comportamento del conducente aveva insospettito gli operatori che procedevano a perquisizione personale e ...

