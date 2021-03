Covid: vanno al nuovo hub vaccinale ma è chiuso, 'disguido tecnico' a Codogno (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

texwillerwest : RT @tempoweb: In #Toscana meno fiale agli over 80. I vaccini vanno a pm, avvocati e politici @FrancoBechis #covid #vaccino #22marzo #giani… - TV7Benevento : Covid: vanno al nuovo hub vaccinale ma è chiuso, 'disguido tecnico' a Codogno... - QdSit : Parla il commissario all'emergenza #coronavirus in #Sicilia, Renato Costa: 'Le file per le vaccinazioni sono una co… - IlParadiso0 : #COVID?19: #GB, 5000 sterline a chi cerca di partire senza motivo - J_CandyGirl : @EugenioGiani c’è pieno anche di persone che vanno in casa vogliamo renderci conto o no che i contagi avvengono a c… -