Condono, non solo cartelle inesigibili: i debiti cancellati dal Fisco (Di martedì 23 marzo 2021) Condono, non solo cartelle inesigibili: i criteri nel Dl Sostegni La pace fiscale contenuta nel Decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguarderebbe i crediti ritenuti ormai impossibili da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021), non: i criteri nel Dl Sostegni La pace fiscale contenuta nel Decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguarderebbe i crediti ritenuti ormai impossibili da ...

Advertising

fattoquotidiano : Fisco, non è vero che il condono cancella solo cartelle inesigibili: il governo rinuncia a 451 milioni che i debito… - rubio_chef : Pardon Spoto, bianca è la casa abusiva non il tetto che invece è provvisorio quindi verde. A quando il condono?… - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Se #Draghi, che è un liberista, decide di bloccare 250mila dosi di AstraZeneca, dà… - fedeli_paolo : RT @GiovanniPaglia: Ai leghisti non basta il condono una tantum, ma vogliono quello permanente: ogni 6 anni le tasse evase dovrebbero spari… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: Condono mascherato in #Sardegna. Il Piano casa di #Solinas finisce alla Consulta. Il Governo impugna la legge regionale… -