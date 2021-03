Chi è Francesca Lodo Isola Dei Famosi 2021: Età, Fidanzati Calciatori, Instagram (Di martedì 23 marzo 2021) Francesca Lodo è una showgirl e influencer originaria di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola, Francesca Lodo partecipa alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Chi è Francesca Lodo? Nome: Francesca Lodo Segno Zodiacale: Leone Età: 38 anni Data di nascita: 1 agosto 1982 Luogo di nascita: Cagliari Professione: showgirl, modella e influencer Altezza: 177 cm Peso: 53 kg circa Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: @Francesca.Lodo Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 marzo 2021)è una showgirl e influencer originaria di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola,partecipa alla quindicesima edizione de L’dei, condotta da Ilary Blasi. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: Leone Età: 38 anni Data di nascita: 1 agosto 1982 Luogo di nascita: Cagliari Professione: showgirl, modella e influencer Altezza: 177 cm Peso: 53 kg circa Tatuaggi: non disponibile ProfiloUfficiale: @Seguici nel nostro profiloUfficiale: ...

vincentperez95 : a me dispiace per francesca , pero bisogna salvaguardare chi porta dinamiche e brando mi sembra una spina nel cul..… - tvblogit : ?? Chi deve uscire fra Brando Giorgi e Francesca Lodo? Televoto aperto! #Isola - wtfnikolas : BRANDO VS. FRANCESCA QUESTA SETTIMANA: SALVIAMO FRANCI?? Chi vuoi eliminare? #Isola #IsolaDeiFamosi - MaleEQualeShow : Ho appena scoperto che Francesca Lodo non segue la cugina Giorgia Palmas su Instagram, e viceversa. Comunque la sal… - EricaLobby : Hey TZVip Chi vogliamo eliminare? Brando o Francesca? #Isola #tommasozorzi -