Bugo sulla “sua” Juventus: “Pirlo confermato, CR7 rimarrà. Cambierei tutto il centrocampo” (Di martedì 23 marzo 2021) Cristian Bugatti, in arte Bugo, tra i protagonisti del Festival di Sanremo, è un grande tifoso della Juventus e un giocatore della Nazionale Cantanti: “Come vivo la crisi della Juve? È un periodo complicato – ha affermato il cantante a Gazzetta.it – ma penso che Pirlo vada confermato. Ronaldo? Me lo sento, rimarrà. Ha sempre espresso parole di attaccamento alla squadra: semmai Cambierei tutti i centrocampisti, Rabiot, Ramsey, Arthur, anche Bernardeschi, so che piace a Pirlo, ma per me non è indispensabile. Tra tutti salvo Bentancur, a parte quando fa quei passaggini all’indietro (ride, ndr) che nemmeno io quando gioco a calcetto…”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Cristian Bugatti, in arte, tra i protagonisti del Festival di Sanremo, è un grande tifoso dellae un giocatore della Nazionale Cantanti: “Come vivo la crisi della Juve? È un periodo complicato – ha affermato il cantante a Gazzetta.it – ma penso chevada. Ronaldo? Me lo sento,. Ha sempre espresso parole di attaccamento alla squadra: semmaitutti i centrocampisti, Rabiot, Ramsey, Arthur, anche Bernardeschi, so che piace a, ma per me non è indispensabile. Tra tutti salvo Bentancur, a parte quando fa quei passaggini all’indietro (ride, ndr) che nemmeno io quando gioco a calcetto…”. SportFace.

