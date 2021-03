Bufala sul concorso Esselunga: il raggiro viene inviato per messaggio (Di martedì 23 marzo 2021) Basta cliccare su un link per vincere buoni spesa da 100 euro (all'ultimo tentativo), poi il messaggio deve essere inviato a 5 contatti: è una truffa. Esselunga, truffa buoni spesa da 100 euro: il messaggio gira su WhatsApp su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) Basta cliccare su un link per vincere buoni spesa da 100 euro (all'ultimo tentativo), poi ildeve esserea 5 contatti: è una truffa., truffa buoni spesa da 100 euro: ilgira su WhatsApp su Notizie.it.

