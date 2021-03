Akash Kumar svela i messaggi con Zorzi: "Vieni da me?" - (Di martedì 23 marzo 2021) Novella Toloni Il modello, ultimo eliminato del reality, ha rifiutato l'approdo a Parasite Island decidendo di abbandonare l'Isola. In studio gli opinionisti lo criticano e Akash, sui social, li attacca L'uscita di scena di Akash Kumar dall'Isola dei Famosi è finita nel peggiore dei modi. A pesci in faccia, visto che si parla di isola e Honduras. Il modello che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni, dopo il suo approdo nel reality di sopravvivenza, è stato eliminato al televoto. E non ha accettato neppure la possibilità di rimanere in gioco a Parasite Island, dove vengono mandati i naufraghi eliminati. Ha deciso di abbandonare l'Isola tra l'incredulità dei telespettatori e la rabbia di Ilary Blasi. Poi sui social si è sfogato scagliandosi duramente contro la Lamborghini e Zorzi. nodo 1932136 Che ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Novella Toloni Il modello, ultimo eliminato del reality, ha rifiutato l'approdo a Parasite Island decidendo di abbandonare l'Isola. In studio gli opinionisti lo criticano e, sui social, li attacca L'uscita di scena didall'Isola dei Famosi è finita nel peggiore dei modi. A pesci in faccia, visto che si parla di isola e Honduras. Il modello che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni, dopo il suo approdo nel reality di sopravvivenza, è stato eliminato al televoto. E non ha accettato neppure la possibilità di rimanere in gioco a Parasite Island, dove vengono mandati i naufraghi eliminati. Ha deciso di abbandonare l'Isola tra l'incredulità dei telespettatori e la rabbia di Ilary Blasi. Poi sui social si è sfogato scagliandosi duramente contro la Lamborghini e. nodo 1932136 Che ...

