Xbox Series S e l'ottimizzazione dei giochi: per Remedy non si tratta di un processo semplicissimo (Di lunedì 22 marzo 2021) Control di Remedy è stato recentemente aggiornato per sfruttare le console di nuova generazione e in una nuova video intervista sul canale YouTube di IGN, il communications director Thomas Puha ha toccato una serie di argomenti, a partire dai problemi di ottimizzazione per la macchina di nuova generazione meno performante, ovvero Xbox Series S. "Xbox Series S, beh, non è diversa dalle generazioni precedenti in cui il sistema con le specifiche più basse finisce per dettare alcune delle cose che farai, perché dovrai far girare il gioco su questo sistema, giusto? È molto facile pensare che si tratti di abbassare la risoluzione e la qualità delle texture, ma non è neanche lontanamente così semplice". Puha ha continuato dicendo che in realtà dovrebbe essere più facile creare un gioco con in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Control diè stato recentemente aggiornato per sfruttare le console di nuova generazione e in una nuova video intervista sul canale YouTube di IGN, il communications director Thomas Puha ha toccato una serie di argomenti, a partire dai problemi diper la macchina di nuova generazione meno performante, ovveroS. "S, beh, non è diversa dalle generazioni precedenti in cui il sistema con le specifiche più basse finisce per dettare alcune delle cose che farai, perché dovrai far girare il gioco su questo sistema, giusto? È molto facile pensare che si tratti di abbassare la risoluzione e la qualità delle texture, ma non è neanche lontanamente così semplice". Puha ha continuato dicendo che in realtà dovrebbe essere più facile creare un gioco con in ...

