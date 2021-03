Winnie Harlow | look fluo e pose bollenti al mare

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Non vi sfugge niente nel chiamarmi‘la spessa’. Pesavo 53 chili quando ho sfilato per Victoria’s Secret, ora ne peso 63. Il mio goal è 53”. La top modelparla della sua linea con i follower. In una serie di scatti in bikini pubblicati su Instagram la modella esibisce le forme da sogno. A qualche fan però non è sfuggita la fluttuazione di peso, tanto che lei si è sentita in dovere di affrontare l’argomento. In realtà non ci sarebbe proprio niente da puntualizzare. La top, diventa famosa (anche) per la sua vitiligine, è perfetta così com’è., bellezza di origini canadesi e giamaicane, è volata al caldo per qualche giorno. Al suo fianco il fidanzato Kyle Kuzma, cestista dei Los Angeles Lakers. I due fanno coppia da un po’ e si dicono più innamorati che mai, lodandosi a ...