Svezia, Ibrahimovic: "Io e il ct Andersson da soli in una stanza. Sono di nuovo qui per una sola ragione"

Ibra, il ritorno. Questo pomeriggio, nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic, fresco di convocazione con la maglia oro della sua Svezia, ha parlato in sede di conferenza stampa al fianco del ct Janne Andersson. Messe parte le polemiche che in passato avevano visto il centravanti del Milan in contrapposizione con l'allenatore della selezione scandinava, l'asso del Milan ha parlato del suo ritorno in Nazionale spiegando di volersi mettere a disposizione della squadra per raggiungere obiettivi importanti. "Con il ct ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di tutto. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamo scelto quello che era meglio per la Svezia.

