Stefania Orlando in crisi con Gianlorenzi: il marito Simone rompe il silenzio sulle voci (Di lunedì 22 marzo 2021) Aria di maretta nella coppia formata da Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi? Queste sono state le voci che hanno agitato i fan della coppia, riversatisi in Rete e su Twitter per rilanciare i rumor di una crisi tra i due. A intervenire sulla vicenda, come era spesso accaduto anche durante la partecipazione di Stefania Orlando al GF Vip, ci ha pensato direttamente Simone Gianlorenzi. Il suo tweet fa chiarezza sulle voci della crisi. Stefania Orlando e Simone: voci di crisi nella coppia Tutto risale a qualche giorno fa, quando attorno a Simone ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Aria di maretta nella coppia formata da? Queste sono state leche hanno agitato i fan della coppia, riversatisi in Rete e su Twitter per rilanciare i rumor di unatra i due. A intervenire sulla vicenda, come era spesso accaduto anche durante la partecipazione dial GF Vip, ci ha pensato direttamente. Il suo tweet fa chiarezzadelladinella coppia Tutto risale a qualche giorno fa, quando attorno a...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - roberta61493815 : RT @cercandobabilon: nella confusione di questi giorni voglio ricordare questo discorso, uno dei motivi per cui Stefania Orlando è per me u… - mathildbauchard : RT @Giuh_h: Milena Miconi in studio, il matrimonio gate di Stefania Orlando vive ancora dopo un anno di palinsesto Mediaset #isola https://… - RaffaellaGizzi : RT @YellowLorca: Ora mi distruggerete di critiche ma: Elettra Lamborghini non sa coniugare i verbi, non ha alcuna proprietà di linguaggio e… -