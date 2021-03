Rafael Toloi: prima volta in Nazionale, nonostante l'incidente in campo (Di lunedì 22 marzo 2021) Bergamo, 22 marzo 2021 - La prima volta in Nazionale a quasi 31 anni vale ogni sacrificio, anche un naso disastrato. Rafael Toloi , il difensore brasiliano dell'Atalanta con cittadinanza italiana, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Bergamo, 22 marzo 2021 - Laina quasi 31 anni vale ogni sacrificio, anche un naso disastrato., il difensore brasiliano dell'Atalanta con cittadinanza italiana, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Toloi Mancini su Toloi: "L'ho chiamato per un motivo" Conferenza stampa Mancini: le parole del commissario tecnico dell'Italia sulla prima convocazione per Rafael Toloi ...

Rafael Toloi: prima volta in Nazionale, nonostante l'incidente in campo Bergamo, 22 marzo 2021 - La prima volta in nazionale a quasi 31 anni vale ogni sacrificio, anche un naso disastrato. Rafael Toloi , il difensore brasiliano dell'Atalanta con cittadinanza italiana, per la prima volta convocato dall'Italia per l'impegnativo ciclo di tre partite di qualificazione ai prossimi Mondiali ...

Mancini su Toloi: «L'ho chiamato per un motivo»

Le parole di Roberto Mancini, ct dell'Italia, sulla prima convocazione per Rafael Toloi dell'Atalanta. «Lui gioca in una squadra che è predisposta ad attaccare e che tiene la difesa alta. Non credo ...

Rafael Toloi: prima volta in Nazionale, nonostante l'incidente in campo Il difensore dell'Atalanta, col naso ko per una ginocchiata durante la partita col Verona, non rinuncia alla convocazione del ct Mancini ...

Conferenza stampa Mancini: le parole del commissario tecnico dell'Italia sulla prima convocazione per Rafael Toloi.