Pedullà: “Zielinski adesso vale cinquanta milioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sulla Gazzetta Alfredo Pedullà scrive di Zielinski e della sua crescita calcistica. Il polacco ha quasi 27 anni, ha prolungato col Napoli fino al 2024. Pedullà ricorda il suo score stagionale: 6 gol e 6 assist. E si sbilancia sulla sua quotazione futura. Quanti soldi ci vorrebbero per ingaggiare Zielinski se fosse sul mercato? Noi pensiamo che 40 milioni non basterebbero e che si rischierebbe di sfondare il muro dei 50. La spiegazione: tecnica, tattica, duttilità, fantasia, ricerca della porta e del gol, sono gli ingredienti che fanno del polacco un vero artista. In un certo periodo se ne era innamorato Klopp, nel 2018 e anche un anno fa più o meno di questi tempi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Sulla Gazzetta Alfredoscrive die della sua crescita calcistica. Il polacco ha quasi 27 anni, ha prolungato col Napoli fino al 2024.ricorda il suo score stagionale: 6 gol e 6 assist. E si sbilancia sulla sua quotazione futura. Quanti soldi ci vorrebbero per ingaggiarese fosse sul mercato? Noi pensiamo che 40non basterebbero e che si rischierebbe di sfondare il muro dei 50. La spiegazione: tecnica, tattica, duttilità, fantasia, ricerca della porta e del gol, sono gli ingredienti che fanno del polacco un vero artista. In un certo periodo se ne era innamorato Klopp, nel 2018 e anche un anno fa più o meno di questi tempi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

zazoomblog : Pedullà: “Zielinski adesso vale cinquanta milioni” - #Pedullà: #“Zielinski #adesso - genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: La borsa di Pedullà: ora per #Zielinski non bastano 50 milioni - napolista : Pedullà: “Zielinski adesso vale cinquanta milioni” Per la Gazzetta l’analisi del momento del centrocampista polacc… - scommesse_it : L’affare Zielinski, il piccolo fenomeno è sempre più grande: ora non bastano 50 milioni - SebaVTR : RT @Gazzetta_it: La borsa di Pedullà: ora per #Zielinski non bastano 50 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Zielinski L'affare Zielinski, il piccolo fenomeno è sempre più grande: ora non bastano 50 milioni Piotr è un piccolo fenomeno destinato a diventare sempre più grande. La storia di Zielinski ha retroscena di mercato, mille sfaccettature e una certezza: era un predestinato. Sta vivendo il miglior campionato della sua carriera, il Napoli se lo coccola come se fosse un diamante non ...

Sportitalia - Napoli - Bologna, Gattuso perde Bakayoko ma ritrova Ospina. Tante assenze per Mihajlobic ... secondo Pedullà di Sportitalia : Napoli (4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas (Rrahmani), Ghoulam; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. Bologna (4 - ...

L’affare Zielinski, il piccolo fenomeno è sempre più grande: ora non bastano 50 milioni La Gazzetta dello Sport Piotr è un piccolo fenomeno destinato a diventare sempre più grande. La storia diha retroscena di mercato, mille sfaccettature e una certezza: era un predestinato. Sta vivendo il miglior campionato della sua carriera, il Napoli se lo coccola come se fosse un diamante non ...... secondodi Sportitalia : Napoli (4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas (Rrahmani), Ghoulam; Ruiz, Demme,; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. Bologna (4 - ...