Mads Mikkelsen | il celebre attore danese dai mille talenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021)è il, reso famoso grazie al ruolo dell’antagonista di Daniel Craig–James Bond in Casino Royale (2006). Nato a Copenhagen il 22 Novembre 1965, ottiene il primo ruolo conosciuto come spacciatore di droga in due episodi della trilogia Pusher, del grande registaNicolas Winding Refn (Drive, Solo Dio perdona). Da allora, egli appare in importanti lungometraggi, come King Arthur, Coco Chanel & Igor Stravinsky,The Hunt, Dr. Strange e Rogue One: A Star Wars Story. Una carriera prolifica ed onorata da molti riconoscimenti, tra cui il premio di migliordell’edizione del Festival di Cannes del 2012, per la sua interpretazione di un uomo in fuga in The Hunt.ha inoltre lavorato in tv, nello show ...