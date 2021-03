Lo studio Usa | AstraZeneca efficace al 79%  e sicuro | non c’è aumento di rischio trombosi

Advertising

Appena comunicati risultati studio fase 3 vaccino AZ in USA. Efficacia 100% nel prevenire la malattia grave e i ricoveri. AstraZeneca, studio in Usa, Cile e Peru' dimostra che vaccino e' sicuro ed efficace al 79% contro i sintomi e 100% contro le forme gravi.

La ricerca specifica per la CVST (trombosi del seno venoso cerebrale) non ha trovato eventi in questo. Ann Falsey , professore di medicina, University of Rochester School of Medicine, Stati ..."Entusiasmante il risultato su ultra 65enni" Per Ann Falsey, professore di Medicina, University of Rochester School of Medicinee co - lead Principal investigator per lo"questi risultati ...Il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (Dsmb) non ha identificato problemi di sicurezza ...Circa un quinto dei volontari in questo studio – riporta la Bbc – aveva più di 65 anni e il vaccino, somministrato in due dosi, a quattro settimane di distanza l’una dall’altra, ha fornito loro la ...