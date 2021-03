L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Agnelli non si diverte a vedere Juventus-Benevento. Lui che è un grande presidente di una grande squadra vorrebbe solo grandi partite: sogna un campionato dove i ricchi si incontrano solo con i ricchi, per diventare ancora più ricchi. E non c’è spazio per favole e Cenerentole (lui del resto non vorrebbe nemmeno l’Atalanta in Champions, il meglio che ha prodotto l’Italia negli ultimi tre anni). Dopo la figuraccia di domenica che probabilmente ha messo fine alle ambizioni scudetto dei bianconeri. si potrebbe liquidare la questione con una battuta: semplicemente sbertucciando Agnelli (come per altro hanno già fatto in giro per l’Europa dopo l’eliminazione col Porto), rinfacciargli che mentre lui pensa alla Superlega e si lamenta dei troppi match non competitivi, la sua squadra totalizza la miseria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Andreanon si diverte a vedere. Lui che è un grande presidente di una grande squadra vorrebbe solo grandi partite: sogna un campionato dove i ricchi si incontrano solo con i ricchi, per diventare ancora più ricchi. E non c’è spazio per favole e Cenerentole (lui del resto non vorrebbe nemmeno l’Atalanta in Champions, il meglio che ha prodotto l’Italia negli ultimi tre anni). Dopo la figuraccia di domenica che probabilmente ha messo fine alle ambizioni scudetto dei bianconeri. si potrebbe liquidare la questione con una battuta: semplicemente sbertucciando(come per altro hanno già fatto in giro per l’Europa dopo l’eliminazione col Porto), rinfacciargli che mentre lui pensa allae si lamenta dei troppi match non competitivi, la sua squadra totalizza la miseria ...

Advertising

fattoquotidiano : L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus https://t.… - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus https://t.… - Giugia89 : RT @fattoquotidiano: L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus https://t.… - AndreaSamanna : RT @fattoquotidiano: L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arroganza del Silicon Valley, arroganza, cattiveria e ambizione: il libro che smaschera la «valle oscura» Corriere della Sera