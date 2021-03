(Di lunedì 22 marzo 2021) Per il giudice si è trattato di un fatto di 'particolare tenuità'. Il leader della Lega era imputato per vilipendio all'ordine giudiziario. Il pm nel corso della requisitoria aveva chiesto una ...

Advertising

Ettore572 : RT @PalermoToday: 'La magistratura è un cancro': Salvini assolto - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini assolto a #Torino. Disse che la #magistratura è una schifezza e un cancro da estirpare. Per il giudice si tra… - PalermoToday : 'La magistratura è un cancro': Salvini assolto - Alederossi1 : 'Stronzi', 'Lazzaroni che rompono le palle alla Lega', 'Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza c… - GuiscardoTim : LA MAGISTRATURA E' UN CANCRO DA ESTIRPARE !!! (ora voglio gli avvocati di #Salvini!) -

Ultime Notizie dalla rete : magistratura cancro

... nel Torinese, Salvini, fra le altre cose, affermò: 'Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiamaitaliana, che è unda estirpare'. Il pm Emilio Gatti ...Per il giudice si è trattato di un fatto di 'particolare tenuità'. Il leader della Lega era imputato per vilipendio all'ordine giudiziario. Il pm nel corso della requisitoria aveva chiesto una ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel 2016 si era riferito alla magistratura definendola una “schifezza” e un “cancro da estirpare“. Il tribunale di Torino (le parole erano state ...Il Tribunale di Torino ha assolto Salvini "per la particolare tenuità del fatto". Il leader della Lega: "La giustizia italiana va profondamente riformata".