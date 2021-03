Juventus | Mughini | “Fine di un ciclo | ma Pirlo non ha colpe e va confermato”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Dopo nove anni di fila di trionfi in Italia, l’addio alla scudetto era quasi scritto: è finito une io ne ero convinto da tempo. Colpa di? Chi indica comevole il nostro allenatore dice una sciocchezza: io ripartirei di nuovo con lui, dalla sua conferma per il prossimo campionato”. Giampieroanalizza il momento difficile che sta vivendo lae conferma che anche secondo lui è finito un. Le, secondo il noto giornalista super tifoso bianconero, non sono però da attribuire ad Andrea: “Lui le ha provate tutte ma è la squadra che non c’è. Del resto, il debito societario è diventato allarmante, il costo degli stipendi insostenibile e Cristiano Ronaldo ha già compiuto 36 anni… è ladi un ...

