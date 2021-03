Israele al voto | quarta volta in due anni Netanyahu punta a maggioranza | ma il quadro è incerto

(Di lunedì 22 marzo 2021) Domani, per lain due, gli israeliani tornano alle urne per le elezioni politiche, sperando di rompere una "spirale" elettorale che sembra non avere fine e una situazione di stallo politico che ha lasciato il Paese senza un budget nazionale durante una pandemia. Ancora una, i partiti che partecipano alle elezioni si sono divisi in due schieramenti: uno pro-, l'altro contro. Benjamin, chea prolungare ulteriormente il suo attuale record di 12consecutivi come primo ministro, ha ormai polarizzato la politica israeliana diventando il principale argomento della campagna. E ildi domani appare anche in questa edizione come un ennesimo referendum per l'attuale premier.Il leader del ...

Guardando oltre ildi domani. Esiste una questione che va ben al di là della pace, dell'eterno ... E da veri amici d', tali sono quelli che non avallano ogni scelta compiuta a Tel Aviv, ...Andrea De Angelis - Città del Vaticano La quarta volta in due anni, alla ricerca di una stabilità politica che però appare tutt'altro che vicina.torna dunque al, in un Paese diviso tra due poli e che al momento, stando ai sondaggi, non vede nessuno in grado di ottenere la maggioranza di 61 seggi alla Knesset, il Parlamento dove ...E il voto di domani appare anche in questa edizione come un ennesimo referendum per l’attuale premier. Il leader del Likud spera che il programma di vaccinazione in cui Israele è leader a livello ...Chiunque voti martedì per Meretz, Kahol Lavan ... Su Reset questa problematica l’abbiamo posta da tempo. E da veri amici d’Israele, tali sono quelli che non avallano ogni scelta compiuta a Tel Aviv, ...