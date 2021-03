Gf Vip 5, Andrea Zelletta ammette: “Essere definito ‘comodino’ mi ha portato fortuna perché…”. E confessa il suo unico rimpianto (Di lunedì 22 marzo 2021) Abbiamo conosciuto Andrea Zelletta a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, dove alla fine del suo percorso ha scelto Natalia Paragoni, e poi abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio nel corso della quinta edizione del Gf Vip, dove per per via del suo atteggiamento e del suo modo di fare era stato soprannominato ‘comodino’. A proposito di questo nomignolo, l’ex gieffino intervistato da Il Giornale, ha rivelato per quale motivo gli è stato affibbiato, e a sorpresa ha annunciato che proprio questo appellativo non lo infastidisce più e che anzi farà parte di un progetto che lo riguarda: Questo nomignolo è nato dal fatto che all’inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua. Trovavo difficile esprimermi, Essere me stesso, tirar fuori la mia parte più ironica, etc. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 marzo 2021) Abbiamo conosciutoa Uomini e Donne nel ruolo di tronista, dove alla fine del suo percorso ha scelto Natalia Paragoni, e poi abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio nel corso della quinta edizione del Gf Vip, dove per per via del suo atteggiamento e del suo modo di fare era stato soprannominato. A proposito di questo nomignolo, l’ex gieffino intervistato da Il Giornale, ha rivelato per quale motivo gli è stato affibbiato, e a sorpresa ha annunciato che proprio questo appellativo non lo infastidisce più e che anzi farà parte di un progetto che lo riguarda: Questo nomignolo è nato dal fatto che all’inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua. Trovavo difficile esprimermi,me stesso, tirar fuori la mia parte più ironica, etc. ...

